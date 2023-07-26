CNN: США обеспокоены, что события вокруг Рида навредят диалогу по обмену заключенными

Однако, как передает телекомпания, в Соединенных Штатах уверены, что эти вопросы не должны пересекаться

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен тем, что участие американца Тревора Рида в боях на Украине может негативно отразиться на перспективе возвращения в США находящихся в России Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По его словам, американская администрация "само собой" обеспокоена тем, что события вокруг Рида могут навредить диалогу по вопросу обмена заключенными между РФ и США. При этом, как подчеркнул источник телекомпании, в США считают, что эти два вопроса никак не пересекаются.

"Речь идет о поступке, совершенном человеком по собственному усмотрению, он должен рассматриваться в отрыве от диалога о возвращении Эвана Гершковича и Пола Уилана", - приводит CNN слова источника. Он также пояснил, что Рид проходит лечение в американском военном госпитале в Германии, расположенном неподалеку от города Ландштуль.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена заключенными с РФ, был ранен в ходе боевых действий на Украине. При этом в Госдепе не стали отвечать на вопрос, проходит ли Рид лечение в частной больнице или в одном из американских военных госпиталей в Германии. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь отметила, что вашингтонская администрация рассматривает все возможности по возвращению в США находящихся в России Гершковича и Уилана и не видит связи между их делами и участием Рида в боях на Украине.

Уилан, имеющий гражданство Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.