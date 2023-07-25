Госдеп подтвердил, что Тревора Рида ранили на Украине

Издание The Messenger ранее сообщило, что бывший морской пехотинец самовольно отправился на Украину и около двух недель назад подорвался на пехотной мине

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил, что бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена пленными с РФ, был ранен в ходе боевых действий на Украине.

"Нам известно, что Тревор Рид был ранен в ходе участия в боевых действиях на Украине", - заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Он добавил, что "Рид не действовал от лица властей США". По словам представителя Госдепа, Рид был эвакуирован с Украины с помощью некоммерческой организации и сейчас проходит лечение в Германии.

Пател указал, что США неоднократно предостерегали своих граждан от поездок на Украину и участия в боевых действиях. "Мы не можем предоставить помощь в эвакуации действующим в частном порядке гражданам США, в том числе тем, кто решил принять участие в этой войне", - добавил он. В Госдепартаменте, однако, не стали отвечать на вопрос, проходит ли Рид лечение в частной больнице или в одном из американских военных госпиталей в Германии. "Из соображений защиты информации о частной жизни я не могу ответить на этот вопрос", - сказал Пател.

Ранее о ранении Рида на Украине сообщило американское издание The Messenger. По его сведениям, бывший морской пехотинец самовольно отправился на Украину и около двух недель назад подорвался на пехотной мине. У издания нет информации о тяжести состояния Рида, но отмечается, что он получил многочисленные осколочные ранения. После произошедшего Рид получал медицинскую помощь в Киеве.

Как указывает издание, представители американской администрации разочарованы ситуацией с Ридом.

27 апреля 2022 года состоялся обмен летчика Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида. Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии. Сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Позднее его незаконно вывезли в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам лишения свободы. Ярошенко полностью отрицал вину, свой арест называл провокацией, а дело - сфабрикованным. Рид был приговорен в России к 9 годам тюремного заключения по делу о нападении на полицейских. Суд над ним состоялся в 2020 году.