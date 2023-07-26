Сохраняющий верность президенту спецназ Нигера занял позиции вокруг зданий ТВ и радио

Телеканал Al Jazeera передает, что в Ниамей начали прибывать с запада страны дополнительные подразделения спецназа

ПРЕТОРИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Силы специального назначения Нигера, сохраняющие верность президенту страны Мохамеду Базуму, заняли позиции вокруг зданий национального телевидения и радио в нигерской столице Ниамее. Об этом сообщила радиостанция RFI.

В свою очередь телеканал Al Jazeera передает, что в Ниамей начали прибывать с запада страны дополнительные подразделения спецназа.

Ранее администрация президента Нигера сообщила, что армейские части отказались поддержать мятеж, который подняла президентская гвардия. По ее данным, национальные вооруженные силы готовы к активным действиям против мятежников, если последние не вернутся в казармы. "Армия представила мятежникам ультиматум", - приводит Agence France-Presse слова одного из лиц в окружении главы государства.

Ранним утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в столице Нигера президентский дворец, удерживая там главу государства и его семью. В руках мятежников находится также министр внутренних дел страны.