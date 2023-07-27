В Нигере мятежники обвинили Францию в нарушении введенного ими режима закрытых границ

Военное руководство республики сообщило, что в международном аэропорту в Ниамее приземлился самолет А-401

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Мятежники, объявившие о захвате власти в Нигере, обвинили Францию в нарушении введенного ими запрета на пересечение внешних границ страны. Об этом говорится в коммюнике, распространенном военными властями.

"Было установлено, что французская сторона нарушила распоряжение о закрытии границ и дала возможность утром 27 июля приземлиться в международном аэропорту в Ниамее военному самолету А-401", - приводит заявление агентство AFP. Военные власти потребовали от Франции строго соблюдать их распоряжения.