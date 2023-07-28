28 июля, 14:13
Дело Дональда Трампа

Трамп не планирует отказываться от борьбы за пост президента, даже если будет осужден

Конституция США не предусматривает ограничений права участвовать в выборах для лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела, а также для осужденных и заключенных

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет бороться за пост главы страны в 2024 году, даже если будет осужден.

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"Не, вовсе нет", - сказал он в эфире радиошоу Джона Фредерикса в ответ на вопрос, может ли он отказаться от участия в борьбе за президентский пост.

В отношении Трампа выдвинуты обвинения в Нью-Йорке по делу о финансовых махинациях, якобы совершенных при выплате за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Во Флориде против Трампа выдвинуты обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Сам Трамп заявлял, что ожидает новых обвинений по делу о штурме его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года.

Конституция США не предусматривает ограничений права участвовать в выборах для лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела, а также для осужденных и заключенных. Выдвижение новых обвинений против Трампа на данный момент не привело к снижению его поддержки среди республиканцев. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
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