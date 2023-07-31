В сети распространили фейковое видео с плачущим главой Минфина Нигера

Ролик оказался записью двухлетней давности, на которой фигурирует бывший министр юстиции Мару Амаду, сообщил западноафриканский портал верификации информации Dubawa

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Видео с якобы плачущим министром финансов Нигера Ахматом Джидудом, которое распространялось в пятницу в Twitter, оказалось записью двухлетней давности, на которой фигурирует бывший министр юстиции Мару Амаду.

Об этом сообщает западноафриканский портал верификации информации Dubawa.

По его информации, на видеоролике Амаду расплакался, когда говорил о работе с бывшим президентом Нигера Махамаду Иссуфу. Неверная подпись под роликом гласила, что это министр финансов Ахмат Джидуд, которому новые власти якобы предъявили обвинение в растрате казенных средств и угрожали смертной казнью.