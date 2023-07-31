Мятежники в Нигере пригрозили арестами пользователям соцсетей за распространение фейков

Они подчеркнули, что всех правонарушителей будут задерживать службы безопасности и "передавать в суд"

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Военные мятежники, пришедшие к власти в результате госпереворота в Нигере, пригрозили штрафами и тюремными сроками местным жителям, которые распространяют информацию, способную подорвать государственную безопасность и общественный порядок. Об этом говорится в заявлении правящего органа путчистов - Национального совета спасения родины.

"До сведения общественности доводится, что в соответствии с действующими в Нигере законами, касающимися соответственно борьбы с киберпреступностью в Нигере и защиты персональных данных, а также соответствующими положениями Уголовного кодекса Нигера, использование цифровых, аналоговых и электронных средств для распространения информации, нарушающей неприкосновенность частной жизни, морально-психологическую неприкосновенность личности, государственную и национальную безопасность, запрещено и карается штрафом и тюремным заключением", - сказано в документе, который зачитал в эфире гостелевидения официальный представитель Совета Амаду Абдраман.

Мятежники подчеркнули, что всех правонарушителей будут задерживать службы безопасности и "передавать в суд".

"В этот период мы призываем всех граждан соблюдать действующее законодательство и воздерживаться от использования различных социальных сетей <...> для передачи информации и сообщений, которые носят ненавистнический, политический характер или могут нарушить общественный порядок", - указано в заявлении.