МИД Франции не подтвердил и не опроверг возможность интервенции в Нигере

В стране назвали приоритетной задачей заботу о безопасности своих граждан

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции не подтверждает и не опровергает возможность военной интервенции в случае ухудшения обстановки в Нигере, называя приоритетной задачей заботу о безопасности своих граждан. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

"Нашим приоритетом является безопасность наших граждан и учреждений, которые, согласно международному праву, не могут быть объектом насилия", - заявили в МИД Франции. В ведомстве не стали подтверждать или опровергать информацию о том, что Франция якобы получила от смещенных властей Нигера "разрешение на удар" по президентскому дворцу с целью освобождения Базума. Эти сведения ранее распространили мятежники. В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки.

Как сообщило ранее Agence France-Presse, крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции в столице Нигера - городе Ниамей. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По данным радиостанции France Info, некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и загранучреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут.