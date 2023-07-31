Reuters: в Нигере проводят аресты близких к президенту Базуму политиков

По информации агентства, задержали руководителя партии, министров, отвечавших за энергетику и горнодобычу

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Аресты политиков, близких к находящемуся в руках мятежников президента Нигера Мохамеда Базума, проводят военные власти африканской страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правившую до переворота партию.

Задержан руководитель партии, а также министры, отвечавшие за энергетику и горнодобычу, передает агентство. До захвата власти военными большинство в парламенте имела "Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа", лидером которой является Базум, а генеральным секретарем - Фумакойе Гадо.

Нынешние аресты проводятся спустя сутки после обращенного к мятежникам требования экстренного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки в течение недели восстановить в Нигере конституционный порядок.