31 июля, 12:32
Попытка госпереворота в Нигере

Reuters: в Нигере проводят аресты близких к президенту Базуму политиков

По информации агентства, задержали руководителя партии, министров, отвечавших за энергетику и горнодобычу

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Аресты политиков, близких к находящемуся в руках мятежников президента Нигера Мохамеда Базума, проводят военные власти африканской страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правившую до переворота партию.

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Задержан руководитель партии, а также министры, отвечавшие за энергетику и горнодобычу, передает агентство. До захвата власти военными большинство в парламенте имела "Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа", лидером которой является Базум, а генеральным секретарем - Фумакойе Гадо.

Нынешние аресты проводятся спустя сутки после обращенного к мятежникам требования экстренного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки в течение недели восстановить в Нигере конституционный порядок. 

Теги:
НигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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