В ООН не стали комментировать возможность применения ECOWAS силы в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки ранее подтвердило, что захваченный и удерживаемый мятежниками президент республики Мохамед Базум остается главой страны

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отказался от комментария относительно возможности применения силы странами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении мятежников в Нигере.

"Не мне комментировать решения ECOWAS и их условия, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - Мы тесно работаем с ECOWAS <...> для поддержки народа Нигера".

Ранее ECOWAS созвал Чрезвычайный саммит из-за ситуации в Нигере, на котором подтвердил, что захваченный и удерживаемый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум остается главой страны. Кроме этого, участники совещания осудили попытку государственного переворота в Нигере и незаконное удержание президента, членов его семьи и правительства.

Также был выдвинут ультиматум нигерским мятежникам. В случае невыполнения требований саммита в течение одной недели, государства - участники сообщества намерены "принять все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере", которые "могут включать использование силы".

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сегодня организация объединяет 15 государств региона. Членство трех стран, где за последние несколько лет власть захватили военные, - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали - приостановлено.