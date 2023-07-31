Вашингтон рассчитывает, что глава МИД КНР посетит США

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что ранее китайские власти уже приняли приглашение

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что назначенный на пост главы МИД КНР Ван И воспользуется приглашением посетить США, которое принял его предшественник Цинь Ган. Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Не знаю, передали ли мы официально это приглашение. Но это было приглашение министру иностранных дел, а Ван И, очевидно, занял пост главы МИД. Так что я считал бы, что приглашение относится и к нему вне зависимости от того, было ли оно передано или нет", - сказал он.

При этом официальный представитель американского внешнеполитического ведомства подтвердил, не вдаваясь в подробности, что Вашингтон и Пекин сейчас ведут консультации по нескольким каналам. "Мы в настоящее время находимся в контакте с должностными лицами китайского правительства. И я бы ожидал, что в какой-то момент мы ясно дадим понять, что приглашение распространяется и на нового министра иностранных дел", - отметил американский дипломат.

"Учитывая, что ранее китайские власти уже приняли приглашение, я предполагаю, что они его примут и теперь. Однако, конечно, говорить за них я не буду", - добавил Миллер.

Как заявил 20 июля помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, Пекин подтвердил желание организовать в обозримой перспективе визит министра иностранных дел Китая, которым тогда был Цинь Ган, в Вашингтон. Критенбринк не уточнил, когда именно может состояться этот визит.

Экс-министр Цинь Ган в минувший вторник был смещен с должности по решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Министром иностранных дел народной республики вновь стал Ван И. Он занимал должность главы МИД Китая в 2013-2022 годах.