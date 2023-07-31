В Италии заявили, что надеются на решение кризиса в Нигере путем переговоров

Пресс-служба главы итальянского правительства сообщила, что ситуация в Нигере была в центре экстренного заседания с участием министров иностранных дел и обороны, а также руководителей разведки во главе с премьер-министром Джорджей Мелони

РИМ, 31 июля. /ТАСС/. Италия надеется на решение кризиса в Нигере путем переговоров и назначения правительства, признанного международным сообществом. Как сообщила пресс-служба главы итальянского правительства, ситуация в Нигере после госпереворота и отстранения президента Мохамеда Базума была в центре экстренного заседания с участием министров иностранных дел и обороны, а также руководителей разведки во главе с премьер-министром Джорджей Мелони.

"Италия надеется на решение кризиса путем переговоров и установления правительства, признанного международным сообществом. Председатель Совмина постоянно информируется о развитии событий, максимальное внимание уделяется итальянцам, находящимся в Нигере", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в африканской стране находятся около 170 итальянцев. Им рекомендовано связаться с посольством и не покидать дома.

Министр обороны Гуидо Крозетто считает, что вмешательство европейцев во внутренние дела страны может привести к негативным последствиям. По его мнению, "ситуацию можно исправить без жесткого вмешательства". "Каждый шаг необходимо выверять на предмет последствий. Вмешательство европейцев в решение внутренней проблемы может, по моему мнению, навредить", - сказал министр на публичном мероприятии, передает агентство ANSA.