Генерал Тчиани встретился с представителями бизнеса и религиозными лидерами

Нигерское агентство печати передает, что по итогам этих контактов никаких сообщений для прессы не публиковали

РАБАТ, 1 августа. /ТАСС/. Генерал Абдурахман Тчиани, объявленный в конце июля мятежниками в Нигере главой государства, провел в понедельник встречу за закрытыми дверями с представителями деловых кругов страны. Об этом сообщило Нигерское агентство печати (НАП).

Перед этим Тчиани, возглавивший правящий орган мятежников - Национальный совет спасения родины, встретился с религиозными лидерами и традиционными вождями Нигера. По итогам этих контактов никаких сообщений для прессы не публиковалось, отмечает НАП.

26 июля мятежники объявили по национальному телевидению об отстранении Мохамеда Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал Тчиани. Во время переворота он возглавлял президентскую гвардию, подразделения которой задержали и продолжают удерживать Базума.