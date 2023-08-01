Более 2 тыс. палестинцев покинули лагерь беженцев на юге Ливана из-за столкновений

Член руководства организации "Исламский джихад" Ихсан Атайя отметил, что переговоры о возобновлении перемирия между бойцами движения ФАТХ и экстремистскими группировками будут продолжены 1 августа

БЕЙРУТ, 1 августа. /ТАСС/. Ситуация в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана вновь обострилась, несмотря на объявленное 31 июля соглашение о прекращении огня между бойцами движения ФАТХ и экстремистскими группировками. Как передал телеканал Al Mayadeen, ожесточенные уличные перестрелки, которые продолжаются третьи сутки, привели к тому, что свыше 2 тыс. жителей покинули свои дома и переместились в безопасные районы за пределами лагеря.

По сведениям медицинских источников, число погибших выросло до 11, 54 человека получили ранения.

Как сообщил член руководства организации "Исламский джихад" Ихсан Атайя, переговоры о возобновлении перемирия между сторонами будут продолжены 1 августа. "Достигнута договоренность о проведении расследования обстоятельств гибели военного командира ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши, на которого 30 июля было совершено покушение", - отметил Атайя. По его словам, убийство командира ФАТХ стало причиной вооруженных столкновений. "Мы призываем бойцов прекратить стрельбу и покинуть улицы лагеря Айн аль-Хильва, чтобы способствовать восстановлению спокойствия", - сказал он.

В свою очередь официальный представитель движения ФАТХ в Ливане Джихад Таха подчеркнул, что конфликт в лагере был спровоцирован в момент, когда при египетском посредничестве предпринимаются усилия по объединению палестинских рядов. "То, что происходит в Айн аль-Хильве, отвечает замыслам тех, кто стремится нанести удар в спину палестинцам в этот ответственный момент", - заявил он.

Вспышки вооруженных столкновений в лагере, где укрываются члены экстремистских группировок, имели место в марте и мае 2023 года, однако они не были такими ожесточенными.

В Айн аль-Хильве - крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане - проживают 85 тыс. жителей. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. человек.