Подоляк утверждает, что Киев не пытался атаковать гражданские суда РФ в Черном море

По словам советника главы офиса президента Украины, ВСУ "не нападали, не нападают и не будут нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не предпринимал попыток атаковать гражданские суда в Черном море.

"Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты", - сказал он агентству Reuters.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами. Корабли ВМФ России своевременно обнаружили и уничтожили их.

19 июля Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. На следующий день Минобороны Украины заявило, что с 21 июля все суда, следующие по Черному морю в порты РФ, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы.