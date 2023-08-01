1 августа, 12:50
Военная операция на Украине

Подоляк утверждает, что Киев не пытался атаковать гражданские суда РФ в Черном море

По словам советника главы офиса президента Украины, ВСУ "не нападали, не нападают и не будут нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не предпринимал попыток атаковать гражданские суда в Черном море.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты", - сказал он агентству Reuters.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами. Корабли ВМФ России своевременно обнаружили и уничтожили их.

19 июля Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. На следующий день Минобороны Украины заявило, что с 21 июля все суда, следующие по Черному морю в порты РФ, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация