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Попытка госпереворота в Нигере

МИД КНР выступил в поддержку отстраненного президента Нигера, назвав его другом Китая

Согласно заявлению дипведомства, китайская сторона внимательно следит за ситуацией и за соответствующей реакцией международного сообщества

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Китайские власти считают отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума другом КНР и надеются, что его безопасность будет обеспечена. Об этом сообщил МИД Китая.

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"Президент Мохамед Базум - друг Китая. Надеемся, что его личная безопасность будет гарантирована", - говорится в распространенном заявлении.

В нем уточняется, что китайская сторона внимательно следит за ситуацией и за соответствующей реакцией международного сообщества. МИД КНР отметил, что все заинтересованные стороны в Нигере должны ставить во главу угла интересы своего народа.

Согласно заявлению, Пекин считает, что все разногласия в африканской стране следует устранять путем мирного диалога, чтобы в кратчайшие сроки восстановить порядок. "Мы верим, что Нигер и государства региона обладают мудростью и потенциалом для политического урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении. 

Теги:
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