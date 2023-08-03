Добывающая уран в Нигере компания Orano сообщила об эвакуации части сотрудников

Вместе с тем в организации не смогли сообщить точное число покинувших республику

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Часть сотрудников компании Orano, специализирующейся на производстве ядерного топлива для французских АЭС и добывающей уран в Нигере, покинули страну в ходе операции по эвакуации, организованной правительством Франции после произошедшего в этой африканской стране военного переворота. Об этом сообщается в четверг на сайте компании.

"Что касается эвакуации иностранных граждан, то компания Orano следует указаниям Министерства Европы и иностранных дел Франции, переданным посольством Франции в Нигере. Все сотрудники, которых коснулась эта мера, смогли покинуть Нигер по своему желанию", - говорится в сообщении по обстановке в стране. В компании не смогли сообщить точное число покинувших Нигер сотрудников в ответ на соответствующий запрос корреспондента ТАСС.

Orano продолжает следить за развитием событий и подчеркивает приоритетную важность безопасности сотрудников, которую она обеспечивает "с усиленной бдительностью". Местные команды продолжают "обеспечивать деятельность на работающих объектах в Арлите и Акокане, а также в офисе в Ниамее", говорится в коммюнике.

Ранее компания заявляла, что продолжит работать в Нигере, несмотря на начинающуюся эвакуацию французских граждан и произошедший военный переворот. Телеканал BFM со ссылкой на данные Orano сообщил, что 99% сотрудников являются гражданами Нигера.

Компания, специализирующаяся на производстве топлива для АЭС, 50 лет разрабатывала два урановых рудника на месторождении возле города Арлит: Somair и COMINAK. Последний после истощения запасов был закрыт 31 марта 2021 года, однако сейчас проводятся работы по его реконструкции. Somair является крупнейшей в стране открытой урановой шахтой - заключенное в мае соглашение группы и правительства Нигера предусматривает разработку рудника до 2040 года.

Как сообщало ранее Agence France-Presse, Orano проводит исследования с целью освоения одного из крупнейших в мире урановых месторождений Imouraren, расположенного в 80 км к югу от Арлита на севере Нигера. Его запасы оцениваются примерно в 200 тыс. тонн.