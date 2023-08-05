Куреши заменит арестованного Имрана Хана на посту главы "Движения за справедливость"

Бывший министр иностранных дел республики будет руководить партией в период отсутствия ее лидера

ИСЛАМАБАД, 5 августа. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Бывший министр иностранных дел Пакистана и вице-председатель оппозиционного "Движения за справедливость" (ДЗС) Шах Мехмуд Куреши возглавит эту партию на время отсутствия ее лидера Имрана Хана. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе политобъединения.

"Шах Мехмуд Куреши, вице-председатель [ДЗС]", - говорится в полученном ответе на вопрос о том, кто будет руководить партией в период отсутствия Хана.

Ранее в субботу экс-премьер и председатель ДЗС в ходе заседания Окружного суда Исламабада был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.). После вынесения приговора Хан был арестован в собственной резиденции в городе Лахор.