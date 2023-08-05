5 августа, 10:18,
обновлено 5 августа, 10:49

Куреши заменит арестованного Имрана Хана на посту главы "Движения за справедливость"

AP Photo/ Mary Altaffer
Вице-председатель Шах Мехмуд Куреши
© AP Photo/ Mary Altaffer

Бывший министр иностранных дел республики будет руководить партией в период отсутствия ее лидера

ИСЛАМАБАД, 5 августа. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Бывший министр иностранных дел Пакистана и вице-председатель оппозиционного "Движения за справедливость" (ДЗС) Шах Мехмуд Куреши возглавит эту партию на время отсутствия ее лидера Имрана Хана. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе политобъединения.

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"Шах Мехмуд Куреши, вице-председатель [ДЗС]", - говорится в полученном ответе на вопрос о том, кто будет руководить партией в период отсутствия Хана.

Ранее в субботу экс-премьер и председатель ДЗС в ходе заседания Окружного суда Исламабада был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.). После вынесения приговора Хан был арестован в собственной резиденции в городе Лахор. 

Теги:
ПакистанХан, Имран
© Информационное агентство ТАСС
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