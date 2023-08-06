6 августа, 05:46

В США считают процесс в отношении экс-премьера Пакистана внутренним делом республики

В Госдепартаменте призвали "к уважению принципов демократии и верховенства закона в Пакистане"

ИСЛАМАБАД, 6 августа. /ТАСС/. Госдепартамент считает приговор и арест в отношении бывшего премьера Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана внутренним делом исламской республики. Об этом в воскресенье сообщила газета The News.

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"Дела против Имрана Хана и других политиков в Пакистане являются внутренним делом [исламской республики], - приводит издание комментарий, полученный из американского ведомства. - Мы призываем к уважению принципов демократии и верховенства закона в Пакистане, так и во всем мире".

5 августа председатель ДЗС Хан в ходе заседания Окружного суда Исламабада был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.). После вынесения приговора Хан был арестован в собственной резиденции в городе Лахор. 

Теги:
СШАПакистанХан, Имран
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