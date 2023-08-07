WSJ сообщила о недостаточной готовности ECOWAS к вводу войск в Нигер

Газета процитировала высокопоставленного военного одного из государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки, который заявил, что для начала необходимо нарастить силы подразделений объединения

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) еще недостаточно готово к применению военной силы против мятежников в Нигере. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного военного одной из стран - членов объединения.

30 июля ECOWAS по итогам чрезвычайного саммита дало мятежникам одну неделю на то, чтобы вернуть власть президенту Мохамеду Базуму, в противном случае пригрозив "использованием силы". Крайний срок истек в воскресенье, однако, как указывает газета, сообщество не предприняло попыток ввести войска в Нигер. "В настоящее время нам необходимо нарастить силы наших подразделений, прежде чем принимать участие в подобных боевых действиях, - приводит WSJ слова военного. - Успех любых боевых действий зависит от хорошей подготовки".

Ранее президент Нигерии Бола Тинубу обратился к Сенату с просьбой дать согласие на развертывание правительственных сил для возможной военной операции в рамках ECOWAS против мятежников в Нигере.

На экстренной встрече лидеры ECOWAS потребовали от захвативших власть путчистов немедленно освободить Базума, вернуть ему президентские полномочия и восстановить конституционный порядок в стране. Сообщество дало нигерским военным неделю на выполнение этих условий. Оно пригрозило принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключило возможность "использования силы". Военачальники государств - членов ECOWAS сообщили 4 августа, что разработали на своей чрезвычайной встрече план на случай интервенции в Нигер. При этом комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусах подчеркнул, что окончательное решение по дальнейшим действиям будут принимать лидеры стран сообщества.