7 августа, 17:45,
обновлено 7 августа, 17:54
Военная операция на Украине

Госдеп сообщил, что Салливан и Нуланд провели встречу с эмиссаром КНР по Украине в Джидде

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, встреча была непродолжительной

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Американские должностные лица провели на консультациях по Украине в Джидде отдельную непродолжительную встречу со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"И.о. первого заместителя госсекретаря [США Виктория] Нуланд и помощник президента [США] по национальной безопасности [Джейк Салливан] провели отдельную краткую встречу со спецпредставителем Китая", - сказал Миллер, комментируя консультации в Джидде. 

Теги:
УкраинаСШАКитайСаудовская АравияСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
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