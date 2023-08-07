Госдеп сообщил, что Салливан и Нуланд провели встречу с эмиссаром КНР по Украине в Джидде

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, встреча была непродолжительной

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Американские должностные лица провели на консультациях по Украине в Джидде отдельную непродолжительную встречу со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"И.о. первого заместителя госсекретаря [США Виктория] Нуланд и помощник президента [США] по национальной безопасности [Джейк Салливан] провели отдельную краткую встречу со спецпредставителем Китая", - сказал Миллер, комментируя консультации в Джидде.