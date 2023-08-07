США не посчитали угрозой совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая

РФ и КНР, как и любая страна, могут свободно проводить учения в международных водах, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Власти США наблюдали за совместным морским патрулированием с участием российских и китайских боевых кораблей в Тихом океане и сочли, что такие действия не представляют угрозы для американской стороны. Об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Стенограмму его выступления опубликовало американское военное ведомство.

"Я бы предоставил китайцам и россиянам возможность давать оценки своим действиям. И я бы сказал, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки [NORAD] и Северное командование ВС США следили за их присутствием, - ответил он на просьбу журналиста прокомментировать патрулирование, проведенное РФ и КНР. - Они находились в международных водах. Ни на каком этапе они, согласно оценкам, не представляли угрозы. Так что они, как и любая страна, могут свободно проводить учения в международном воздушном пространстве, в международных водах".

"Мы продолжим наблюдать, но, как вы понимаете, я думаю, ни для кого нет ничего удивительного в том, что Китай и Россия ищут пути сотрудничества, а мы продолжаем следить за обстановкой и действовать соответствующим образом", - добавил Райдер.

Как ранее сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота, российские и китайские боевые корабли в ходе совместного патрулирования отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в акватории Тихого океана. Кроме того, моряки двух стран отработали тактическое маневрирование, провели тренировки по связи и осуществили перекрестные посадки и взлеты вертолетов с палуб кораблей.

Со стороны ВМФ России в патрулировании были задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". Со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая - эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".