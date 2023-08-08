Британия, Италия и Япония выразили обеспокоенность обвинениями СК РФ против прокурора МУС

К трем странам также присоединилась Коста-Рика

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Великобритания, Италия, Коста-Рика и Япония выразили озабоченность в связи с тем, что Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Кариму Хану. Об этом говорится в опубликованном в понедельник МИД Соединенного Королевства совместном заявлении четырех стран.

"Мы, постоянные представители Коста-Рики, Италии, Японии и Соединенного Королевства, как государства - участники Римского статута Международного уголовного суда коллективно выражаем свою глубокую озабоченность в связи с уголовным преследованием со стороны властей Российской Федерации прокурора Карима Хана и судей суда Серхио Херардо Угальде Годинеса, Росарио Сальваторе Айталы и Томоко Аканэ", - сказано в обращении.

"Мы вновь заявляем о своем непоколебимом обязательстве поддерживать суд, его сотрудников и персонал, а также тех, кто сотрудничает с ним, вместе с другими государствами - участниками [Римского статута]", - отмечается в совместном заявлении.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в том, что они якобы причастны к военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения, в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию. Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Хана и судей Росарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ, посчитав, что их действия носят заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности президента РФ и детского омбудсмена нет. В мае обвинения были предъявлены Кариму Хану и Росарио Айтале, они были объявлены в розыск.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся мeждународной зaщитой, от 14 декабря 1973 года главы государств пользуются абсолютным иммyнитетом от юрисдикции иностранных государств.