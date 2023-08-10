Лидер Эквадора назвал убийство кандидата в президенты "политическим преступлением"

Согласно результатам опросов, правоцентрист Фернандо Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место по уровню популярности

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо назвал убийство кандидата на высший государственный пост Фернандо Вильявисенсио "политическим преступлением".

"[Убийство Вильявисенсио] не является совпадением <...>, это политическое преступление, которое носит террористический характер <...>, это попытка сорвать выборы", - заявил Лассо в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента в YouTube.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Согласно результатам опросов общественного мнения, правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место по уровню популярности.

Политик, представлявший движение "Строй" (Construye), был убит после предвыборного мероприятия 9 августа вечером в столице Эквадора. Еще девять человек были ранены. Как сообщила прокуратура, один из подозреваемых был смертельно ранен в ходе перестрелки. В республике введено чрезвычайное положение.

Лассо в мае этого года назначил выборы с целью роспуска парламента. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели мешают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в выборах.