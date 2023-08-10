Писториус прокомментировал задержание гражданина ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Глава Минобороны ФРГ подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления контрразведки

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) на фоне задержания офицера Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления контрразведки. Свою точку зрения он высказал немецкому агентству DPA.

Министр утверждал, что задержание сотрудника Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера является успехом в борьбе со шпионажем. Разведывательные службы, по его словам, сработали четко и слаженно."Мы должны продолжать последовательно укреплять личный состав службы военной контрразведки", - сказал Писториус. В условиях конфликта на Украине, как подчеркнул глава Минобороны ФРГ, Германия "должна адаптироваться к растущей гибридной угрозе и продолжать постоянно укреплять контрразведку в тесной координации с европейскими и международными партнерами".

В свою очередь министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявил, что проблема шпионажа остается "актуальным вызовом", а не "мрачным воспоминанием из времен холодной войны". "Шпионаж - не мрачное воспоминание из времен холодной войны - он остается актуальным вызовом", - отметил Бушман в видеозаявлении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). При этом он назвал "вопиющим исключением" случай с задержанием сотрудника Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера. "Персонал Бундесвера демонстрирует колоссальную лояльность и усердие по отношению к этой стране", - констатировал глава Минюста ФРГ.

В среду Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании гражданина Германии в Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе страны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками военной продукции для ВС ФРГ. В Генпрокуратуре утверждали, что "с мая 2023 года он по собственной инициативе неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество".

При этом, по версии германского ведомства, мужчина однажды якобы "предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке". Подозреваемый предстал перед судьей Верховного федерального суда, который распорядился арестовать его и поместить в следственный изолятор. Томас Х. подозревается в осуществлении деятельности в интересах иностранной разведки, но не в государственной измене. Как отмечают местные наблюдатели, это говорит о том, что либо у следствия пока нет доказательств того, что он передал секретную информацию, либо предлагаемые им сведения не представляли ценности. Мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения.