Figaro: Франция недовольна позицией США по Нигеру и контактами Вашингтона с мятежниками

По данным газеты, с самого начала переворота Париж поддерживает возвращение Мохамеда Базума на пост президента

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Позиция Вашингтона по Нигеру и, в частности, итоги визита и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в эту африканскую страну и ее контакты с путчистами вызвали недовольство властей Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на французский дипломатический источник.

"Они сделали прямо противоположное тому, что от них ожидали, - приводит издание слова источника. - С такими союзниками нам не нужны враги".

Газета напоминает, что с самого начала переворота в Нигере Франция придерживается четкой линии: возвращение Мохамеда Базума на пост президента. "С точки зрения Эмманюэля Макрона, в этой ситуации на карту поставлен авторитет Франции, особенно в контексте ее демократической риторики. Для американцев, даже несмотря на их приверженность возвращению к конституционному порядку в Нигере, приоритетом является стабильность в регионе", - отметил источник.

В то время как Париж поддержал решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о мобилизации резервных сил для подготовки к военной операции против мятежников в Нигере, Соединенные Штаты, отмечает Le Figaro, госсекретарь Энтони Блинкен выступил за мирное решение по Нигеру. По информации газеты, США постепенно перестали требовать восстановления свергнутого президента на посту, сосредоточившись на освобождении Базума и условиях его содержания.

Американские приоритеты

"Цель американцев проста: сохранить свои базы, - указал источник. - Если это означает перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку, они не будут колебаться. Военные Нигера, вероятно, тоже не будут создавать проблем: они знают, что без американских средств наблюдения все их усилия по борьбе с джихадистами будут тщетны".

Как отмечает издание, США имеют в Нигере достаточно большой контингент. Около 1,3 тыс. военнослужащих распределены между базами в Ниамее и Агадесе на севере страны. Именно база в Агадесе имеет стратегическое значение для Пентагона, поскольку на ней расположена взлетно-посадочная полоса для беспилотников, а также центр наблюдения за всем регионом, в частности за Ливией.

Кроме того, США считают, что у них есть "свой человек" среди мятежников - бригадный генерал Муса Салау Барму, назначенный начальником Генштаба ВС Нигера. По данным Le Figaro, Барму проходил подготовку в Соединенных Штатах и сохранил с ними тесный контакт и именно с ним встречалась в Ниамее Нуланд. Однако несмотря на близость к Вашингтону, Барму, как считает издание, пока "не демонстрирует благосклонное отношение к своим бывшим инструкторам".

В Париже также выражают недовольство в связи с тем, что несмотря на примерно равные по численности воинские контингенты США и Франции (1,5 тыс. человек) в Нигере, неприязнь в стране выражается только по отношению к французским солдатам. "Соединенные Штаты, как и другие наши союзники, имеют привычку предоставлять нам возможность принимать удары на себя", - заметил источник. Газета считает, что враждебное восприятие Франции со стороны мятежников вызвано ее колониальным прошлым и неудачной операцией "Бархан" (с 2014 по 2022 год), проводимой военными ВС республики для борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде.

По мнению научного сотрудника вашингтонского аналитического центра "Атлантический совет" Майкла Шуркина, "до кризиса в Нигере США всегда ставили отношения с Францией выше своих стратегических интересов в Сахеле, поскольку Париж был им полезен по более важным стратегическим вопросам, таким как Иран, Россия или Китай". "Теперь Франция (с точки зрения США - прим. ТАСС) стала "токсичной", ее позиция несостоятельна. Вашингтон понимает, <...> что может потерять все, если будет слишком тесно сотрудничать с французами", - приводит издание слова Шуркина.

Как отмечает газета, США не единственная страна, которая дистанцируется от линии французских властей в Нигере. Пока никто из союзников Франции в этой стране - Германия, Бельгия, Италия - не ставит под сомнение риторику путчистов, особенно когда речь идет о выводе французских войск. Le Figaro полагает, что Германии Нигер нужен для того, чтобы обеспечить вывод своих войск из Мали, тогда как Италия больше сосредоточена на стабильности в регионе, которая поможет избежать нового миграционного кризиса.