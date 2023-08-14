14 августа, 12:25
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Ирана заявил, что разблокировка активов не была условием сделки по обмену заключенными

Глава ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что принадлежащие Тегерану средства были конвертированы из южнокорейских вон в евро и депонированы в одном из европейских банков

ДУБАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Восстановление доступа к иранским активам, заблокированным в Республике Корея, не было условием соглашения между Тегераном и Вашингтоном об обмене заключенными. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на пресс-конференции в Тегеране.

"Обмен пленными - это сугубо гуманитарный вопрос, и он не имеет ничего общего с восстановлением доступа к нашим активам в иностранных банках, - приводит слова министра агентство Tasnim. - В соглашении между Ираном и США, достигнутом при посредничестве третьей страны, есть протокол встречи по вопросу обмена заключенными и отдельный протокол встречи относительно разблокировки активов".

Абдоллахиян также отметил, что принадлежащие Ирану средства были конвертированы из южнокорейских вон в евро и депонированы в одном из европейских банков. Какая именно страна присутствует в маршруте движения разблокированных иранских активов, министр не уточнил.

В четверг газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Как отметили в миссии, иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар. 12 августа председатель центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин объявил, что средства уже разблокированы и ожидают конвертации в евро.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Министерства финансов США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США. 

Теги:
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
© Информационное агентство ТАСС
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