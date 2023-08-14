МИД Ирана заявил, что разблокировка активов не была условием сделки по обмену заключенными

Глава ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что принадлежащие Тегерану средства были конвертированы из южнокорейских вон в евро и депонированы в одном из европейских банков

ДУБАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Восстановление доступа к иранским активам, заблокированным в Республике Корея, не было условием соглашения между Тегераном и Вашингтоном об обмене заключенными. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на пресс-конференции в Тегеране.

"Обмен пленными - это сугубо гуманитарный вопрос, и он не имеет ничего общего с восстановлением доступа к нашим активам в иностранных банках, - приводит слова министра агентство Tasnim. - В соглашении между Ираном и США, достигнутом при посредничестве третьей страны, есть протокол встречи по вопросу обмена заключенными и отдельный протокол встречи относительно разблокировки активов".

Абдоллахиян также отметил, что принадлежащие Ирану средства были конвертированы из южнокорейских вон в евро и депонированы в одном из европейских банков. Какая именно страна присутствует в маршруте движения разблокированных иранских активов, министр не уточнил.

В четверг газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Как отметили в миссии, иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар. 12 августа председатель центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин объявил, что средства уже разблокированы и ожидают конвертации в евро.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Министерства финансов США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.