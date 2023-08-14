США зафиксировали четыре военных самолета России у Аляски

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отметили, что российские воздушные судна находились в международном пространстве

ТАСС, 14 августа. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски. Об этом сообщается в пресс-релизе командования.

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски поздно вечером 13 августа и ранним утром 14 августа 2023 года", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что самолеты РФ находились в международном воздушном пространстве. "Эта активность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - подчеркивает NORAD.

Минобороны РФ 14 августа сообщило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты "в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского [морей, а также моря] Бофорта, Северного Ледовитого океана".