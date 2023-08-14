В Киеве не определились, готова ли Украина к бойкоту Олимпиады при допуске спортсменов РФ

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Киеве ждут, что МОК отстранит Москву и Минск от Олимпийских игр

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев вместе со странами-партнерами хочет бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если на них будут допущены спортсмены из России и Белоруссии, хотя до этого президент Национального олимпийского комитета (НОК) и министр молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт заявлял, что украинские спортсмены все же готовы принять участие в будущей Олимпиаде при таком варианте.

"Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, в которую входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. При этого он не стал называть страны, которые якобы готовы поддержать Украину и пойти на этот шаг.

По словам Шмыгаля, в Киеве ждут, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстранит Москву и Минск от Олимпиады.

При этом Гутцайт в интервью Kyodo News, опубликованном в понедельник, заявил, что украинские спортсмены готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже при допуске на них атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Ситуация вокруг Олимпиады

НОК Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. Позднее ведомство сняло запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими под нейтральным флагом.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.

26 июля МОК отправил приглашения на Олимпиаду 203 национальным олимпийским комитетам, но в их числе не было России и Белоруссии. Ранее в МОК заявили, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.