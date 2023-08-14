На Украине выразили готовность участвовать в Олимпиаде при допуске спортсменов из России

Национальный олимпийский комитет страны ранее неоднократно заявлял о возможности бойкота Игр в случае участия в них россиян и белорусов

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Украинские спортсмены готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже при допуске на них атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

"Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде", - сказал Гутцайт. Он также добавил, что украинская сторона согласится на участие в Играх при условии допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

НОК Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. Позднее ведомство сняло запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими под нейтральным флагом.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.

26 июля МОК отправил приглашения на Олимпиаду 203 национальным олимпийским комитетам, но в их числе не было России и Белоруссии. Ранее в МОК заявили, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.