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Попытка госпереворота в Нигере

В Алжире усомнились в успехе возможной военной интервенции ECOWAS в Нигер

Алжирский министр иностранных дел Ахмед Аттаф отметил, что ему неизвестны примеры успешной военной интервенции в подобных случаях

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф заявил, что не уверен в успешном разрешении конфликта в Нигере в случае военной интервенции государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

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"Никто не уверен, даже в самом ECOWAS, что у военного вторжения есть приемлемые шансы на успех. Можно начать военное вторжение, но никогда не знаешь, чем это кончится. Так что они [ECOWAS] очень осторожны, проявляют максимальную сдержанность в отношении этого варианта", - сказал он в интервью газете The Washington Post.

Алжирский министр отметил, что ему лично неизвестны "примеры военной интервенции в подобных случаях, которые увенчались бы успехом". Он напомнил о военном вмешательстве международной коалиции в Ливию, которое обернулось "катастрофой для всего региона". Министр подчеркнул, что ECOWAS по-прежнему считает приоритетным дипломатический способ урегулирования ситуации. 

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АлжирНигерПопытка госпереворота в Нигере
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