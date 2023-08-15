В Турции задержали жену куратора убийцы российского посла

У нее в квартире обнаружили карту памяти, сим-карты и сотовый телефон с кодированной связью, которую, по данным турецких спецслужб, используют для переписки члены ФЕТО, сообщило Анатолийское агентство

СТАМБУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Задержанная в Стамбуле по делу об убийстве в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова является супругой куратора совершенного преступления. Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на данные полиции.

Ранее местные СМИ распространили сведения о задержании жены полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, который стрелял в российского дипломата в Анкаре и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления.

По данным агентства, Аише Согют, как зовут задержанную, является супругой С. С., которого считают куратором убийцы дипломата. Она состоит в запрещенной в Турции организации ФЕТО, которую местные власти обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года. Операция была проведена 13 августа в районе Бейликдюзю. Ранее Согют была заочно приговорена к девяти годам лишения свободы по статье об участии в деятельности террористической организации.

У нее в квартире обнаружили карту памяти, сим-карты и сотовый телефон с кодированной связью, которую, по данным турецких спецслужб, используют для переписки члены ФЕТО. В полиции не исключают, что по результатам изучения изъятых предметов удастся выявить новые детали как убийства российского посла, так и других преступлений, к которым может быть причастна ФЕТО, отмечает телеканал TRT.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавшего ликвидировали. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Судебный вердикт по делу об убийстве Карлова турецкие власти огласили 9 марта 2021 года. 5 из 28 человек были приговорены к пожизненному заключению, 8 получили от 5 до 15 лет тюрьмы, 6 обвиняемых оправдали. Дела беглых фигурантов суд выделил в отдельное производство.