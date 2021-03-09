Что известно о деле об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова

Андрей Карлов, назначенный послом РФ в Турецкой Республике в июле 2013 года, был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года. Нападение было совершено в ходе церемонии открытия фотовыставки о России в Галерее современного искусства в тот момент, когда дипломат стоял перед микрофоном. Нападавшим оказался Мевлют Мерт Алтынташ (род. в 1994), выпускник полицейской академии Измира, работавший в управлении спецназа полиции в Анкаре. Он был убит бойцами спецназа.

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 марта 2021 года суд Анкары огласил приговор по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова - часть обвиняемых была приговорена к тюремным срокам от пяти до 15 лет, пять человек - к пожизненному заключению. О преступлении, ходе его расследования и судебном разбирательстве - в материале ТАСС.

Президент России Владимир Путин заявил, что "совершенное преступление - это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений". Такой же позиции придерживается президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он возложил ответственность за преступление на проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который считается его главным политическим оппонентом и в 2016 году был назвал виновным в попытке организации военного переворота. Гюлен причастность как к перевороту, так и к убийству Карлова отрицает.

Расследование и суд

Следствие по делу об убийстве посла шло два года. Помощь ему оказывала российская оперативно-следственная группа, в которую вошли представители Следственного комитета, МИД России и "специальных ведомств". В ноябре 2018 года обвинительное заключение было передано в суд.

По версии следствия, за убийством Карлова стояла "террористическая группировка фетхуллахистов" (т. е. сторонников Фетхуллаха Гюлена). Обвинение охарактеризовало нападение на посла как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

К ответственности привлечены 28 человек, 10 из которых проживают за пределами Турции. В список обвиняемых, в частности, вошли Фетхуллах Гюлен, организатор фотовыставки Мустафа Тимур Озкан, глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш, сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции Шахин Согют, сотрудник полиции и сослуживец Алтынташа Серджан Башар. В числе предъявленных прокуратурой обвинений - "нарушение конституционного порядка", "членство в вооруженной террористической группировке", "преднамеренное убийство с террористическими целями".

Некоторые СМИ указывали на связь этого преступления с радикальными исламистам. В частности, они отмечали, что убийству посла предшествовали акции протеста перед диппредставительствами РФ в Анкаре и Стамбуле против российской военной операции в Сирии, а фразы "Не забывайте Алеппо!" и "Не забывайте Сирию!", которые выкрикивал Алтынташ, похожи на слова песни-гимна джихадистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), активно действовавшей на территории Сирии в 2016 году. Кроме того, сама группировка заявляла об ответственности за убийство посла.

Судебный процесс начался в ноябре 2019 года. Дело рассматривал Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все подсудимые причастность к преступлению отвергли.