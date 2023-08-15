15 августа, 17:37
Попытка госпереворота в Нигере

В США сочли возможным дипломатическое решение по Нигеру

Вашингтонская администрация поддержала действия ECOWAS

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Вашингтонская администрация поддерживает действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении Нигера, однако считает по-прежнему возможным восстановление конституционного порядка в этом государстве дипломатическим путем. Такую позицию изложил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Что касается Нигера, во-первых, мы вновь подчеркиваем необходимость освобождения президента [Мохамеда] Базума и его семьи, а также восстановления конституционного порядка в стране. Мы решительно поддерживаем то, что делает ECOWAS для достижения именно этих целей", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос об отношении Вашингтона к возможности проведения ECOWAS военной операции против Нигера. Он выступал в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Лишь пару дней назад вы слышали от ECOWAS то, как они намерены действовать дальше. И мы в полной мере сосредоточены на дипломатическом взаимодействии с целью достижения желаемых нами результатов, которые состоят в возвращении к конституционному строю. И я считаю, что по-прежнему есть пространство для достижения этого результата", - отметил шеф американской дипломатии.

"Растет давление, которое оказывают многие страны, в том числе посредством ECOWAS, на лидеров военных, нарушивших конституционный порядок в Нигере. Я думаю, им следует учитывать это и то, что их действия привели к их изоляции в регионе и в мире, а также то, что есть возможность для продвижения вперед путем дипломатии, соответствующим конституции и позволяющим восстановить конституционный порядок. Мы сосредоточены на этом", - подчеркнул госсекретарь США.

"Вы слышали то, что заявили в ECOWAS о подготовке к непредвиденным ситуациям. Мы поддерживаем то, что делает ECOWAS. Я не хочу торопить события или касаться гипотетических вопросов о том, что произойдет в будущем. Сейчас время сосредоточиться на интенсивном дипломатическом взаимодействии для прекращения кризиса, для восстановления конституционного порядка", - добавил Блинкен.

Заместителю руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Веданту Пателу, выступавшему после Блинкена, также был задан вопрос о том, как долго, по мнению США, будет открыто "окно возможностей" для урегулирования в Нигере. "Мы по-прежнему считаем, что это окно открыто. Но, конечно, с каждым днем, с каждой минутой, когда президент Базум и его семья продолжают находиться под стражей, и с каждым днем, когда с трудом завоеванная демократия в Нигере попирается, это окно понемногу закрывается", - ответил он. 

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