Австрия усилит контроль на границе с ФРГ из-за легализации каннабиса в Германии

МВД ожидает повышения объемов трансграничной торговли наркотическим веществом, а также роста ДТП из-за увеличения числа нетрезвых водителей

ВЕНА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Австрии усилит меры контроля в районе границы с Германией на фоне решения Берлина одобрить легализацию каннабиса на территории ФРГ. Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном австрийским телеканалом Puls24.

В МВД Австрии ожидают повышения объемов трансграничной торговли каннабисом, а также роста ДТП из-за увеличения числа нетрезвых водителей. В связи с этим в Вене намерены "усилить работу уголовной полиции и контроль за дорожным движением" в приграничной полосе.

Каннабис в Австрии имеет статус наркотического вещества, его распространение запрещено законом.

Легализация наркотика в Германии предусмотрена коалиционным соглашением 2021 года. Накануне правительство ФРГ одобрило законопроект о легализации каннабиса в республике. Он разрешит жителям Германии старше 18 лет хранить до 25 грамм марихуаны и выращивать максимум три растения в домашних условиях для личного употребления. Некоммерческим объединениям также позволят его разводить. Это растение исключат из списка запрещенных веществ. Ожидается, что закон вступит в силу в конце года.