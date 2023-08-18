Эксперт заявил, что США вряд ли пойдут на прямое вмешательство в события в Нигере

Специалист в области международного права, член Ассоциации правоведов Южной Африки Дерек Милн считает, что, скорее всего, американские военные направят туда "каких-нибудь союзных им повстанцев"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты вряд ли пойдут на прямое военное вмешательство в события в Нигере, учитывая их привычку все делать чужими руками. Об этом ТАСС заявил специалист в области международного права, член Ассоциации правоведов Южной Африки Дерек Милн.

"Учитывая сложившиеся шаблоны действий военных США в Африке, можно с уверенностью сказать, что Пентагон вряд ли решится на прямую интервенцию в Нигере, - сказал он. - Скорее всего, американские военные направят туда каких-нибудь союзных им повстанцев. Но такое развитие событий способно привести к дестабилизации всего региона и, возможно, к гражданской войне. Со времени громкого провала военной интервенции в Сомали в 1992-1993 годах США с опаской относятся к отправке своих войск на Африканский континент, это подразумевает слишком высокие политические и репутационные риски", - сказал Милн.

Эксперт напомнил, что в 1994 году Пентагон отказался выделить хотя бы небольшое количество войск США для миротворческой операции в Руанде, что могло бы предотвратить геноцид тутси. А созданное в 2007 году Африканское командование Вооруженных сил США, располагающее 6 тыс. военнослужащих, которые размещены на 29 базах с официальной целью оказания "услуг советников", скорее нацелено на беспрепятственный доступ для американских компаний к природным богатствам Африки, как считают наблюдатели, на которых ссылается Милн.

Позиция ECOWAS

Говоря о перспективе военного вмешательства в события в Нигере сил регионального объединения Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), эксперт подчеркнул, что это "вряд ли произойдет в ближайшее время, если вообще станет реальностью".

Он отметил, что несмотря на заявления о скором развертывании сил постоянной готовности ECOWAS, пока неясно, как именно это будет сделано. С большей вероятностью сообщество постарается убедить мятежников в Нигере согласиться на проведение всеобщих выборов после непродолжительного переходного периода, считает Милн.

"В целом ECOWAS выступает больше в пользу дипломатического урегулирования кризиса, несмотря на некоторые громкие заявления о необходимости прибегнуть к военному вторжению. Об этом говорит решение направить в Ниамей делегацию для установления контактов с созданным мятежниками Национальным советом спасения родины (НССР), по итогам которого было объявлено о согласии главы НССР генерала Тчиани вступить в прямые переговоры с лидерами ECOWAS", - полагает эксперт.

Рост антивоенных настроений

Милн обратил внимание, что в Нигерии, являющейся решающей силой в ECOWAS, усиливаются призывы к мирному урегулированию.

"Сенат Нигерии уже отверг возможность военного вторжения в Нигер. А без поддержки Нигерии любую идею интервенции ECOWAS можно смело считать мертворожденной. Кроме того, растет поддержка путчистов среди населения самого Нигера. На их стороне также руководство соседних Гвинеи, Мали и Буркина-Фасо, причем две последних страны заявили, что воспримут начало интервенции ECOWAS в Нигер как объявление войны им самим", - сказал он.