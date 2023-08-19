В МИД Марокко опровергли информацию о подаче заявки на вступление в БРИКС

По данным источника Maghreb Arabe Press, королевство не собирается принимать участие в предстоящем саммите объединения

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. Марокко никогда не подавало заявку на вступление в группу БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР), и не собирается принимать участие в предстоящем саммите объединения. Об этом сообщил информационному агентству Maghreb Arabe Press источник в МИД североафриканского королевства.

Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор 7 августа заявила на брифинге, посвященном предстоящей встрече в верхах БРИКС, что формальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, включая Марокко.

"Для Марокко никогда не стоял вопрос о том, чтобы положительно ответить на приглашение на запланированную в ЮАР встречу "БРИКС - Африка" или участвовать в этой встрече на каком-либо уровне. Это встреча организована на основе односторонней инициативы правительства ЮАР", - отметил он, добавив, что официальный Рабат оценил это приглашение в свете своих напряженных двусторонних отношений с Преторией.

В МИД подчеркнули, что "ЮАР всегда демонстрировала изначальную враждебность по отношению к Марокко и систематически занимала негативную и догматическую позицию по вопросу о марокканской Сахаре". "Таким образом, Претория повторила, как на национальном уровне, так и в рамках Африканского союза, свои явно злонамеренные действия против высших интересов Марокко", - указал собеседник МАП.

"Марокко, конечно, поддерживает содержательные и многообещающие двусторонние отношения с четырьмя другими членами БРИКС и даже связано с тремя из них соглашениями о стратегическом партнерстве. Однако королевство никогда формально не подавало заявку на вступление в Группу БРИКС, - заявили во внешнеполитическом ведомстве. - Кроме того, до сих пор нет рамок или четких процедур, регулирующих расширение этой группы".