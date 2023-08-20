Миссия из Кении для оценки ситуации в сфере безопасности прибыла в Порт-о-Пренс

Представители кенийской делегации намерены встретиться с главой правительства Ариэлем Анри, а также руководством Национальной полиции Гаити

ГАВАНА, 20 августа. /ТАСС/. Оценочная миссия из Кении, по итогам работы которой будет решаться вопрос о создании миссии содействия безопасности в Гаити во главе с африканской страной, прибыла в воскресенье днем в Порт-о-Пренс. Об этом сообщает местная радиостанция Monopole.

Представители кенийской делегации встретятся с главой правительства Ариэлем Анри и руководством Национальной полиции Гаити. Они изучат ситуацию и проанализируют, какие средства могут понадобиться для работы многонациональных сил. Миссия должна будет принять на себя командование многонациональными силами, если инициативу поддержит Совет Безопасности ООН.

Ранее глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзей Гаити" согласилась "положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити". Кения обязалась направить в страну 1 тыс. полицейских "для оказания помощи в обучении и содействии гаитянской полиции в восстановлении нормальной жизни в стране и защите стратегических объектов". Министр указал, что задействует миротворцев после "получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении".

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки.

СБ ООН уже рассматривал осенью 2022 года возможность отправки вооруженной миссии в Гаити, однако страны организации не проявили к этой инициативе интереса. Секретариат ООН не хочет создавать миссию самостоятельно, потому что к миротворцам организации в Гаити сохраняется плохое отношение из-за их роли в начале первой эпидемии холеры в 2010 году. Миротворцев ООН также обвиняли в сексуальной эксплуатации населения. 6 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам визита в Гаити призвал к созданию миссии по обеспечению безопасности, которая не будет связана с ООН.