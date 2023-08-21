Белоруссия пообещала спокойную и прагматичную реакцию на закрытие Литвой КПП

В Минске сообщили об отсутствии планов о введении каких-либо изменений в функционирование безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Белоруссия отреагирует на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"Беларусь отреагирует на данный шаг Литвы спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран. Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются", - говорится в сообщении.

В белорусском дипломатическом ведомстве указали, что "решение литовской стороны временно закрыть под надуманными предлогами пункты пропуска "Лоша - Шумскас" и "Видзы - Тверячус" продиктовано политически мотивированным желанием создать препятствия для собственных граждан, в том числе регулярно посещающих Беларусь в рамках безвизового режима". "Официальный Вильнюс уже давно и безуспешно пытается не допустить поездок литовцев в нашу страну, придумывает несуществующие угрозы в духе холодной войны с одной целью - скрыть неудобную для него правду о ситуации в Беларуси, которая резко контрастирует как с западной пропагандой, так и ситуацией в самой Литве", - подчеркнули в МИД.

"Очевидно, что в преддверии президентских выборов власти соседнего государства серьезно озабочены тем, что их граждане своими глазами видят, что в Беларуси безопасно и комфортно, что, несмотря на незаконные санкции, стабильно работают предприятия, растет экономика, есть качественная и доступная медицина, широкий выбор товаров и продуктов питания", - отметили в ведомстве.

Минск призвал литовскую сторону "отказаться от практики создания искусственных барьеров для граждан и представителей бизнеса не только Беларуси и Литвы, но и Европейского союза в целом".

Литва с 18 августа приостановила работу двух из шести автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией "в связи с геополитической обстановкой и для сокращения угроз национальной безопасности". В Минске действия Вильнюса назвали очередным неконструктивным и недружественным шагом. По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, с 2022 года правом безвизового въезда в страну воспользовались более 685 тыс. жителей Латвии, Литвы и Польши, из которых большинство были гражданами Литвы.