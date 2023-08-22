Гонконг усилит меры контроля над импортом из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

По словам главы администрации Джона Ли, здоровье жителей является "главной заботой правительства" региона

ГОНКОНГ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Гонконга усилят меры контроля над импортом в целях обеспечения продовольственной безопасности города. Об этом заявил глава администрации специального административного района КНР Джон Ли, комментируя информацию о начале сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан 24 августа.

"Правительство Японии упорно стоит на своем по вопросу сброса радиоактивной воды в океан. <…> Я выступаю категорически против этого", - написал Джон Ли на своей странице в соцсети WeiBo.

По его словам, "продовольственная безопасность Гонконга и здоровье людей являются главной заботой правительства города". "Я уже дал указания секретарю (министру) окружающей среды и экологии города и другим профильным ведомствам немедленно принять меры по контролю над импортом в целях обеспечения продовольственной безопасности Гонконга и здоровья городского населения", - написал он.

Ранее во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа. Кисида также пообещал, что правительство Японии будет нести ответственность за безопасный сброс очищенной воды, "даже если на это уйдет несколько десятилетий".

В июле секретарь (министр) окружающей среды и экологии Гонконга Се Чжаньхуань заявил, что администрация города запретит импорт рыбы и других морепродуктов из 10 префектур Японии в случае сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. По его словам, под запрет попадут морепродукты из Фукусимы, Токио, а также префектур Гумма, Ибараки, Мияги, Нагано, Ниигата, Сайтама, Тиба, Тотиги. Как утверждал он, ограничения будут действовать в отношении живой продукции, а также охлажденных, замороженных и сушеных морепродуктов. Кроме того, будет запрещен импорт морской соли и водорослей. Он также заявил, что мера предосторожности будет введена сразу после начала сброса воды.