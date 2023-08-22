Вучич заявил Зеленскому, что уважает территориальную целостность Украины

Президенты двух стран в ходе встречи затронули события на Украине и в Косове и Метохии

БЕЛГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил события в Косове и на Украине, а также подчеркнул приверженность Белграда к уважению территориальной целостности Украины. Об этом он сообщил в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Хороший и открытый разговор [состоялся] с президентом Украины Владимиром Зеленским обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира. Мы коснулись событий на Украине и в Косове и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта", - подчеркнул Вучич.

Накануне встречи сербский лидер отмечал, что рассчитывает на то, что Киев будет уважительно относиться к территориальной целостности Сербии. Он подчеркивал, что Украина одномоментно лишится всего, если признает независимость Косова. Вучич указывал, что Украина - дружественная Сербии страна, подчеркивал, что у Белграда никогда не было конфликтов или проблем с Киевом.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.