Обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы США договорились об освобождении под залог

Такое соглашение с правительством достигли 12 из 19 ответчиков

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. В Соединенных Штатах 12 из 19 ответчиков по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, по которому также обвиняется экс-президент Дональд Трамп, смогли договориться с властями об освобождении из-под стражи под залог, сообщила во вторник телекомпания CNN.

По ее сведениям, сумма залога у обвиняемых, проходящих по делу вместе с Трампом, варьируется от $10 тыс. до $100 тыс. В то же время самому бывшему американскому лидеру придется внести $200 тыс. залога, он также единственный из обвиняемых, кому запрещено использовать социальные сети для оказания давления на свидетелей и других ответчиков. У обвиняемых есть время до 25 августа для того, чтобы прибыть в тюрьму округа Фултон и сдаться властям. Двое ответчиков Скотт Холл и Джон Истмен во вторник уже прошли через формальную процедуру ареста и были освобождены из-под стражи. Первый работает поручителем по залогам и обвиняется в том, что пытался вмешаться в работу электронных систем для голосования в округе Кофи. Второй - бывший адвокат Дональда Трампа, ему инкриминируется то, что он препятствовал объявлению победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. Трамп планирует сдаться властям в четверг, 24 августа.

Среди семи человек, которые еще не смогли согласовать свое освобождение под залог, числится адвокат Трампа Руди Джулиани, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе. По информации CNN, Джулиани пока не нашел адвоката из Джорджии, чтобы договориться об условиях освобождения под залог.

На прошлой неделе большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, некоторых его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.