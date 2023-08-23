23 августа, 03:55
Саммит БРИКС - 2023

Президент Казахстана примет участие в саммите БРИКС 24 августа по видеосвязи

Токаев выступит на заседании в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества

АСТАНА, 23 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 августа в режиме видеосвязи примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), проходящем в Йоханнесбурге. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

Читайте также
Реформа глобальных институтов и сохранение развития. О чем заявили лидеры БРИКС на форуме

"24 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие посредством видео-конференц-связи в заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс", который состоится в рамках XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по приглашению президента ЮАР Сирила Рамапосы лидер Казахстана выступит на заседании в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Российскую делегацию на мероприятии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путин примет в нем участие в режиме видеоконференции. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация