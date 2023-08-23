Эксперт считает, что модель сотрудничества БРИКС помогает сохранить порядок в мире

Старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн также добавил, что Китай будет содействовать повышению значимости роли объединения в глобальном управлении

ПЕКИН, 23 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Модель сотрудничества между странами БРИКС на принципах взаимного уважения и совместного прогресса позволяет им сообща содействовать формированию справедливого международного порядка. Об этом корреспонденту ТАСС заявил эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"Китай твердо верит, что модель сотрудничества БРИКС, опирающаяся на взаимное уважение и общий прогресс, удовлетворяет объективным потребностям государств - членов объединения, - сказал он. - Это также соответствует основной исторической тенденции социально-экономического развития человечества, способствует более справедливому и рациональному формированию международного порядка".

Эксперт напомнил, что Пекин рассматривает сотрудничество между странами - участницами объединения в качестве важного направления китайской дипломатии. "КНР твердо поддерживает механизм БРИКС", - подчеркнул он.

Цянь Фэн напомнил, что за все время существования объединения Китай выдвинул целый ряд важных инициатив, касающихся укрепления взаимодействия между членами БРИКС, активно продвигал институционализированное сотрудничество. "Главный офис Нового банка развития БРИКС находится в Шанхае - это убедительно доказывает, что КНР играет важную роль в формировании институциональных механизмов объединения", - уточнил эксперт.

Он отметил, что Китай имеет самую крупную экономику среди стран - участниц объединения и осуществляет с ними тесное торгово-экономическое взаимодействие, активно участвует в механизме БРИКС, повышая качество сотрудничества между его членами. "В дальнейшем КНР продолжит излагать свою позицию и представлять китайские проекты по еще большему количеству аспектов, в том числе касающихся намерений, основной линии экономического сотрудничества и совместного развития, участия стран БРИКС в глобальном управлении, - подытожил Цянь Фэн. - Китай будет стремиться, чтобы еще больше государств получали признание и участвовали [в деятельности объединения], содействовать тому, чтобы данный механизм играл более значимую роль в глобальном управлении и развитии".