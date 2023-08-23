Times: госслужащие Британии продавали секретные данные разведчику КНР через LinkedIn

По сведениям газеты, они делали это в течение пяти лет

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Британские чиновники в течение пяти лет продавали секретную информацию китайскому разведчику, который использовал фейковые аккаунты в социальной сети LinkedIn (запрещена в России). С таким утверждением выступила газета The Times.

По информации издания, "сотрудник спецслужб КНР создал несколько поддельных аккаунтов людей и компаний" и связывался через соцсеть с британскими чиновниками, "работающими в вооруженных силах, в научной и технической сферах". Разведчик скрывался под псевдонимами Робин Чжан, Робин Цао, Эрик Ким и утверждал, что получил образование в одном из ведущих университетов в Лондоне. Он использовал фотографии с изображением других людей для поддельных страничек в LinkedIn, уточняет издание.

Как отмечает The Times, разведчик сначала запрашивал у определенного человека консультацию по теме его сферы профессиональных интересов, однако потом обещал крупные суммы за предоставление секретной информации или документов. Так, он предложил сотруднику из отдела кадров £8 тыс. ($10 тыс.) за информацию о каждом новом работнике в разведывательных службах Великобритании. Он также обещал бывшему сотруднику военной разведки крупные суммы за информацию о работе королевства по борьбе с терроризмом.

Замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат предупредил, что "не только государственные служащие должны проявлять осторожность, но и предприятия, располагающие конфиденциальной коммерческой информацией, а также ученые и исследователи", поскольку, как он утверждает, китайская разведка стала активно использовать соцсеть LinkedIn для слежки за гражданами Великобритании.

В августе британская служба радиоэлектронной разведки сообщила газете INews, что хакеры из России и Китая в 2021 году якобы получили доступ ко внутренней системе МИД Великобритании, в частности к переписке между послами и дипломатами. Правительство Соединенного Королевства предпочло не предавать этот факт огласке, поскольку "это было очень стыдно и вызвало большую шумиху в правительстве".