Минобороны Японии зафиксировало падение нескольких частей ракеты КНДР

Все они упали за пределами исключительной экономической зоны страны, уточнила представитель ведомства Кими Онода

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Части ракеты КНДР, которая, предположительно, должна была вывести на орбиту разведывательный спутник, упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан, районы падения находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщила журналистам представитель Минобороны Японии Кими Онода.

"Две части ракеты упали в Желтое и Восточно-Китайское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Другая, пролетев в воздушном пространстве между островами Окинава и Мияко, упала в 600 км к востоку от Филиппин также за пределами исключительной экономической зоны Японии", - сказала она.

КНДР в ночь со среды на четверг предприняла вторую попытку запустить разведывательный спутник. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, запуск ракеты-носителя прошел неудачно из-за проблем с третьей ступенью.

Предыдущая попытка запуска спутник была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.