Экс-президент Боливии заявил, что санкции США против РФ показывают упадок империализма

Эво Моралес также добавил, что свободные народы мира поддерживают страны БРИКС "в их стремлении создать альтернативную геополитическую модель интеграции"

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 августа. /ТАСС/. Санкции США в отношении России показывают упадок западного империализма. Такое мнение выразил в среду экс-президент Боливии (2006-2019) Эво Моралес.

"Экономические санкции, продвигаемые США против братского народа России, показывают упадок империализма и его аморальной доктрины Монро", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Моралес приветствовал выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге и отметил, что входящие в объединение страны продвигают "интеграцию, свободную от блокад и политических ограничений, навязанных американским интервенционизмом". "Свободные народы мира поддерживают Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР в их стремлении создать альтернативную геополитическую модель интеграции, основанную на принципах мира, социальной справедливости и уважения суверенитета стран над своими полезными ископаемыми", - добавил он.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер принимает в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии представляет глава МИД Сергей Лавров.