Главы дипведомств Японии, США и Южной Кореи осудили ракетный запуск КНДР

Токио, Вашингтон и Сеул назвали ракетную активность Пхеньяна угрозой региональной безопасности и вызовом для международного сообщества

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили запуск КНДР ракеты с разведывательным спутником. Об этом говорится в опубликованном МИД Японии заявлении.

В нем отмечается, что министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, глава МИД Республики Корея Пак Чин и госсекретарь США Энтони Блинкен решительно осудили запуск, назвав ракетную активность Пхеньяна "серьезной и сиюминутной угрозой региональной безопасности и вызовом для всего международного сообщества". Стороны также условились продолжить тесное сотрудничество по всем связанным с КНДР вопросам, "направленное на полную денуклеаризацию Северной Кореи".

КНДР в ночь на четверг совершила запуск баллистической ракеты с, предположительно, разведывательным спутником. По данным Минобороны Японии, примерно через 15 минут после запуска ракета миновала японское воздушное пространство в районе префектуры Окинава и пролетела в сторону Тихого океана. В связи с ракетным пуском на территории Японии сработала экстренная система оповещения. В частности, жителей Окинавы призвали укрыться в крепких зданиях или под землей. После того как ракета миновала японское воздушное пространство, предупреждения были сняты.

Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. В то же время в космическом агентстве КНДР подчеркнули, что зафиксированная неисправность не вызовет серьезных проблем в дальнейшем, и выразили намерение осуществить очередную попытку запуска спутника в октябре. Японские и южнокорейские военные на основе собранных данных также пришли к выводу, что запуск Пхеньяна завершился неудачей.

Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.