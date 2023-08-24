Президент ЮАР сообщил, что на форуме БРИКС обсудили привлечение инвестиций в страны Африки

Участие в деловом форуме приняли более 1,5 тыс. человек, отметил Сирил Рамапоса

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек приняли участие в бизнес-форуме БРИКС, обсуждалось привлечение инвестиций и сотрудничество между ЮАР, странами Африки и членами БРИКС. Об этом заявил на закрытии XV саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"В условиях различных ограничений на полях саммита состоялся Деловой форум БРИКС, в котором приняли более 1,5 тыс. человек из стран БРИКС и других стран мира. Этот форум был направлен на привлечение инвестиций, продвижение сотрудничества на африканском континенте и с другими странами БРИКС", - сказал он.

Ранее министр торговли, промышленности и конкуренции республики Эбрахим Патель заявил, что страны БРИКС могут способствовать развитию инноваций и стимулировать устойчивый рост экономики в ЮАР. Заместитель председателя рабочей группы по промышленности южноафриканского подразделения Делового совета БРИКС Лесеча Мохади добавил, что партнерство БРИКС также поможет в продвижении цифровых технологий в ЮАР.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран.