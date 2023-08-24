На границе между Нигером и Бенином образовалась очередь из грузовиков с продовольствием

По данным Reuters, блокада ECOWAS с целью давления на новые власти Нигера привела к образованию колонны из большегрузов

ПРЕТОРИЯ, 24 августа. /ТАСС/. На границе между Нигером и Бенином образовалась 25-километровая очередь из тысяч грузовиков с продовольствием. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, переход в приграничном городе Маланвиль является одним из самых загруженных в Западной Африке. Обычно грузовики с продовольствием, гуманитарной помощью и промышленными товарами беспрепятственно попадали в соседний Нигер. Однако вследствие санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) и блокады с целью давления на новые власти Нигера, образовалась очередь из фур, которым не разрешают проезжать дальше. Блокада уже привела к росту цен на продукты питания в Нигере, негативно повлияла на развитие промышленности и создала угрозу нехватки медикаментов.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что 4,3 млн человек в Нигере нуждаются в гуманитарной помощи, при этом 3,3 млн, или более 10% населения страны, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, подавляющее большинство нуждающихся - это женщины и дети.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что они определили точную дату начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Официально ее пока не объявили.